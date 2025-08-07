57 perce
Focizás után összeesett és meghalt egy 11 éves kisfiú
Saját kertjükben focizott, majd váratlanul rosszul lett és meghalt egy 11 éves fiú.
Megrázó eset történt egy Békés vármegyei településen: focizás közben lett rosszul egy kiskamasz, aki később életét vesztette. A beol.hu információi szerint a gyermek saját kertjükben játszott, amikor váratlanul rosszul lett és összeesett.
A portál úgy tudja, a mentők azonnal a helyszínre siettek, de már nem tudták megmenteni a kisfiú életét.
Megrázó eset: focizás után összeesett és meghalt egy kiskamasz
Az esetről Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa tájékoztatta a beol.hu-t. A részletek a hírportálon olvashatók.
