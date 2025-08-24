augusztus 24., vasárnap

Tragédia

2 órája

Most érkezett a szörnyű hír: csopaki mentőápoló hunyt el a balesetben

Címkék#baleset#tragédia#m3#áldozat

Tragikus baleset történt az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében, ahol egy ember életét vesztette.

Veol.hu

Ahogy korábbi cikkeinkben írtuk, ma tragikus baleset történt az M3-ason, amikor egy személyautó és egy kamion karambolozott. További részletek derültek ki az üggyel kapcsolatban, egy fiatal mentőápoló az áldozat.

Fiatal mentőápoló a tragikus baleset áldozata.
Forrás: www.facebook.com/ajkamentok

Mentőápoló vesztette életét a tragédiában

Információink szerint – mint korábban is írtuk – az áldozat egy csopaki lakos, aki Várpalotán dolgozott, és éppen Debrecenbe tartott személyautójával. A balesetben a fiatal mentőápoló életét vesztette; egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket fejezik ki az áldozat ismerősei.

Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel!

– írta a poszt létrehozója. Majd így folytatta:

Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!!!

Sokan fejezték ki részvétüket a tragédiával kapcsolatban, az Ajkamentők így búcsúztak bajtársuktól:

 

