Barátai, ismerősei még most sem tudnak megnyugodni, százak búcsúznak a csopaki mentőápolótól
Szívszorító üzeneteket és történeteket olvasni a közösségi oldalakon, ahol a tragikus balesetben elhunyt csopaki mentőápolóra emlékeznek.
Vasárnap tragikus baleset történt az M3-as autópályán, ahol egy személyautó és egy kamion karambolozott. A balesetben egy fiatal mentőápoló, Kollár Márk életét vesztette, aki éppen Debrecenbe tartott személyautójával.
A szörnyű eset mindenkit megrázott, sokan a közösségi felületeken búcsúztak el a szeretett mentőápolótól, akiről szívszorító történeteket is megosztottak. A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház is megindító bejegyzést tett közzé, melyben azt írják:
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett munkatársunk, Kollár Márk mentőápoló tragikus hirtelenséggel elhunyt. Márk elkötelezettségével, szakmai tudásával és emberségével példát mutatott mindannyiunknak. Kiváló kolléga és felkészült szakember volt, empátiája, türelme és nyitottsága mindannyiunk számára erőt és biztatást adott. Jelenléte gazdagította közösségünket és öröksége hosszú időre velünk marad
Tragikus hirtelenséggel hunyt el a csopaki mentőápoló
A neki címzett üzeneteket olvasva, aki nem ismerte, az is el tudja képzelni milyen ember volt Kollár Márk. Egy csupa szív lélek, aki az emberek megmentésére tette fel az életét. A közösségi médiában így búcsúztatják a szeretett mentőápolót:
- „Egyszer Édesanyám ücsörgött a teraszon és fájdalmas sírást hallott és segítség kérés hangjára figyelt fel. A kapuban néhány gyerek állt és egyikőjük megégett, mert bele csúszott a Doktor-Szikla alatt a tőzeges talaj füstölgő hasadékába... Ő volt gyermekként.. Anyu megfürdette, mentőt hívott Neki.... Majd több évtizeddel később, amikor Édesanyám segítségre szorult újra eljött, de már Ő segített. Ott állt, de már mentősként. Nagyon megható pillanat volt. Köszönünk mindent! Nyugodj békében!"
- „Isten veled Kollár Márk. Mindig segítettél, a jó lelked, mosolyod gyógyított. Köszönöm, hogy édesanyámon is segítettél. Isten megáld téged, Isten veled."
- „Negyed évszázad mentőápolóként... Egykor a legjobb barátom volt, sajnos az élet elsodort egymás mellől, de mindig szeretettel gondoltam rá... A mai napon méltatlanul, szörnyű véget ért az élete... Nyugodj békében Márk!"
- „Köszönöm Neked az utóbbi hetek sok támogatását, rengeteg beszélgetést, agyalást, éjszakai kocsikázást…soha nem fogom tudni Neked már meghálálni amit Tőled kaptam… Köszönöm, amit Tőled szakmailag is tanulhattam, a kitartásod, alázatod és, hogy mindig mindenki számíthatott Rád!"
- „Soha többet nem hozol nekem beteget…Soha többet nem látlak a mentőbeállóban vagy a triage előtt álldogálni…Soha többet nem látom az arcodon azt az undort, hogy megint Azariah szól a vizsgálónkban amikor együtt dolgozunk….Tegnap reggel még találkoztunk…"
- „Borzasztóan sajnálom. Márk az egyik legfelkészültebb kollégánk volt. Nagyon szerettem vele dolgozni...nem akarom elhinni. Remélem ahol vagy ott is mindenkihez van egy jó szavad és jókedvet hozol. Isten veled! Részvétem a családnak."
- „Épp újraélesztettünk egy mentőegységgel amikor a szomorú hírt kaptuk. Nagyon szerettem Márkot, tisztelettudó, okos, kedves embert veszítettünk el. Megszakad a szívem érte. Nyugodjon békében Márk. Részvétem a családnak, hozzátartozóknak."
