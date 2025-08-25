Barátai, ismerősei még most sem tudnak megnyugodni, százak búcsúznak a csopaki mentőápolótól

Vasárnap tragikus baleset történt az M3-as autópályán, ahol egy személyautó és egy kamion karambolozott. A balesetben egy fiatal mentőápoló, Kollár Márk életét vesztette, aki éppen Debrecenbe tartott személyautójával.

A balesetben egy fiatal mentőápoló, Kollár Márk életét vesztette

Fotó: Facebook

A szörnyű eset mindenkit megrázott, sokan a közösségi felületeken búcsúztak el a szeretett mentőápolótól, akiről szívszorító történeteket is megosztottak. A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház is megindító bejegyzést tett közzé, melyben azt írják:

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett munkatársunk, Kollár Márk mentőápoló tragikus hirtelenséggel elhunyt. Márk elkötelezettségével, szakmai tudásával és emberségével példát mutatott mindannyiunknak. Kiváló kolléga és felkészült szakember volt, empátiája, türelme és nyitottsága mindannyiunk számára erőt és biztatást adott. Jelenléte gazdagította közösségünket és öröksége hosszú időre velünk marad

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a csopaki mentőápoló

A neki címzett üzeneteket olvasva, aki nem ismerte, az is el tudja képzelni milyen ember volt Kollár Márk. Egy csupa szív lélek, aki az emberek megmentésére tette fel az életét. A közösségi médiában így búcsúztatják a szeretett mentőápolót: