Újabb biciklis tragédia a Balatonnál

A helyszínen tartózkodott egy szabadnapos orvos, aki azonnal a segítségére sietett, és megkezdte az újraélesztést. Perceken belül mentők, majd mentőhelikopter is érkezett, azonban a súlyos koponyasérülések miatt már nem lehetett megmenteni a férfi életét – számolt be az esetről a Tények.

Mentőhelikopter is érkezett a balesetet szenvedett biciklishez, de az életét nem tudták megmenteni

Forrás: TV2 / Tények

A rendőrség közigazgatási eljárást indított az eset körülményeinek tisztázására. Információink szerint a baleset nem ütközés vagy idegenkezűség miatt történt, hanem az egészségi állapot hirtelen romlása vezetett a tragédiához.

A helyszín Balatonboglár volt, ahol a nyári hétvégéken sokan választják a kerékpározást kikapcsolódásként. Ez a tragikus baleset azonban emlékeztet arra, hogy a sport és a szabadidős tevékenység közben is figyelnünk kell testünk jelzéseire, és nem szabad félvállról venni a rosszullét első jeleit sem.

Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő biciklis balesetek, ezekről már lapunk is beszámolt.