Újabb biciklis tragédia a Balatonnál
Egy szombati kirándulás tragédiába torkollt, amikor egy kerékpáros hirtelen rosszul lett, és elesett. A baleset olyan gyorsan zajlott le, hogy a körülötte lévőknek esélyük sem volt megakadályozni a bajt. Szemtanúk szerint a férfi az úton haladt, amikor váratlanul megtántorodott, majd a földre zuhant, és beütötte a fejét.
A helyszínen tartózkodott egy szabadnapos orvos, aki azonnal a segítségére sietett, és megkezdte az újraélesztést. Perceken belül mentők, majd mentőhelikopter is érkezett, azonban a súlyos koponyasérülések miatt már nem lehetett megmenteni a férfi életét – számolt be az esetről a Tények.
Mentőhelikopter is érkezett a balesetet szenvedett biciklishez, de az életét nem tudták megmenteni
A rendőrség közigazgatási eljárást indított az eset körülményeinek tisztázására. Információink szerint a baleset nem ütközés vagy idegenkezűség miatt történt, hanem az egészségi állapot hirtelen romlása vezetett a tragédiához.
A helyszín Balatonboglár volt, ahol a nyári hétvégéken sokan választják a kerékpározást kikapcsolódásként. Ez a tragikus baleset azonban emlékeztet arra, hogy a sport és a szabadidős tevékenység közben is figyelnünk kell testünk jelzéseire, és nem szabad félvállról venni a rosszullét első jeleit sem.
Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő biciklis balesetek, ezekről már lapunk is beszámolt.
