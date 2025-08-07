1 órája
Tragédia a ködben – öten vesztették életüket egy mentőhelikopter balesetben
Csecsemők sírása, figyelmes kezek, zúgó rotorhang. Egy mentőhelikopter szállt fel Nyíregyházáról, fedélzetén három felnőtt és két súlyosan beteg, alig néhány hónapos csecsemő. Az úti cél Budapest volt, a feladat pedig életmentés – amiért végül a legnagyobb árat fizették meg.
A mentőhelikopter baleset 1993 decemberében történt, Tiszaújvárosban. A sűrű ködbe burkolózó város fölött, mintegy 190 méteres magasságban a helikopter nekiütközött a Tiszai Erőmű 250 méteres kéményének. Az ütközés után azonnal bekövetkezett a robbanás. A gép lángoló roncsai a kémény tövébe zuhantak, a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl a tragédiát.
Mentőhelikopter-baleset – 5 ember veszítette életét, köztük két csecsemő
A pilóta, V. László, tapasztalt helikoptervezető volt, aki már sokszor teljesítette ezt az útvonalat. Munkáját mentőtisztként I. Béla (34) és mentőápolóként B. Zoltán (24) segítette. A fedélzeten velük utazott a három hónapos B. János és a két hónapos B. István, mindketten asztmás roham miatt szorultak sürgős ellátásra Budapesten.
A vizsgálatok szerint a pilóta nem számított akadályra ebben a magasságban, a sűrű köd miatt valószínűleg nem vette észre időben a kéményt. A repülési szabályok szerint az előírt repülési magasság 200 méter lett volna – a baleset idején ezt nem érte el a gép.
A tragédia különösen megrázta az egész országot. Egy Facebook-kommentelő, aki másnap arra járt, így emlékezett vissza: „Szörnyű volt… A nagy fekete koromfolt még ott volt a kéményen.”
A rendőrség azonnal megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását, szakértők bevonásával. A vizsgálat során a légi közlekedés szabályait, az időjárási viszonyokat és a pilóta döntéseit is górcső alá vették. Az üzemanyag-tartály sérülése, a kerozin kifröccsenése és a gázturbina hője miatt a gép szinte azonnal felrobbant – a túlélésre esély sem maradt.
A tragédia árnyékot vetett a légimentés hazai gyakorlatára is. Később szigorították a bevetések engedélyezését, különösen rossz látási viszonyok esetén. Az eset egy örökre beégett figyelmeztetés lett a légimentés kockázataira – és egyúttal emlékeztető is azokra a hősökre, akik életüket tették fel mások megmentéséért.