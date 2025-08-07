Tragédia a ködben – öten vesztették életüket egy mentőhelikopter balesetben

A mentőhelikopter baleset 1993 decemberében történt, Tiszaújvárosban. A sűrű ködbe burkolózó város fölött, mintegy 190 méteres magasságban a helikopter nekiütközött a Tiszai Erőmű 250 méteres kéményének. Az ütközés után azonnal bekövetkezett a robbanás. A gép lángoló roncsai a kémény tövébe zuhantak, a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl a tragédiát.

Ennek a kéménynek ütközött neki a mentőhelikopter

Forrás: Népszava/archív

A pilóta, V. László, tapasztalt helikoptervezető volt, aki már sokszor teljesítette ezt az útvonalat. Munkáját mentőtisztként I. Béla (34) és mentőápolóként B. Zoltán (24) segítette. A fedélzeten velük utazott a három hónapos B. János és a két hónapos B. István, mindketten asztmás roham miatt szorultak sürgős ellátásra Budapesten.

A vizsgálatok szerint a pilóta nem számított akadályra ebben a magasságban, a sűrű köd miatt valószínűleg nem vette észre időben a kéményt. A repülési szabályok szerint az előírt repülési magasság 200 méter lett volna – a baleset idején ezt nem érte el a gép.