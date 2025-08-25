MotoGP-botrány és 25 rendőri intézkedés a hétvégén

A MotoGP utolsó napján egy középkorú külföldi férfi a jegyellenőrzésnél agresszíven, kötekedően viselkedett, ráadásul ittas állapotban. Ellene rendzavarás miatt indult eljárás. Nem ő volt az egyetlen, akivel szemben intézkedni kellett: egy másik külföldi személy ruházatában kábítószert találtak a rendőrök, így ellene már büntetőeljárás indult.

MotoGP-botrány és 25 eljárás a hétvégén

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A hétvégén a rendőrök összesen 25 intézkedést hajtottak végre. Ezek közül 7 esetben szabálysértési eljárást indítottak, főként műszakilag kifogásolt járművek miatt. Emellett 13 helyszíni bírságot szabtak ki, többek között irányjelzés elmulasztása és bukósisak nélküli közlekedés miatt. Három sofőr közigazgatási bírságot kapott, mert nem használta a biztonsági övet, ami súlyos baleseti kockázatot jelent. A rendőrség hangsúlyozza: a szabályok betartása nemcsak a bírságok elkerülése miatt fontos, hanem az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében is – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.