Videón mutatjuk, hogyan történt a halálos motorbaleset Szentkirályszabadjánál

A felvételeken jól látszik, milyen kis mozgástere volt a motorosnak a kanyarban, és mekkora sebességgel következett be a baleset. A TV2 illusztrációs felvétele bemutatja, hogyan történhetett a tragédia.

Halálos motorbaleset: ahogy már korábban is írtuk, kedden este három autó és egy motor karambolozott a Veszprémet Szentkirályszabadjával összekötő úton. A Delta hírek szerint egy baráti-munkatársi társaság tartott Szentkirályszabadja felé, mögöttük pedig a motoros ismerősük haladt. Egy autós előzést hajtott végre, majd visszatért a sávjába, ám a motoros tovább folytatta a manővert.

Előbb ismerőse autója, majd egy másik szemből érkező kocsi is áthajtott rajta a halálos motorbaleset áldozatán.
Előbb ismerőse autója, majd egy másik szemből érkező kocsi is áthajtott rajta a halálos motorbaleset áldozatán.
Forrás: TV2

A halálos motorbaleset elkerülhető lett volna?

A TV2 szerint egy baráti-munkatársi társaság tartott Szentkirályszabadja felé, mögöttük pedig a motoros ismerősük haladt. Egy autós előzést hajtott végre, majd visszatért a sávjába, ám a motoros tovább folytatta a manővert. A jobbra ívelő kanyarban szembejövő autó közeledett. A motoros vészfékezett, de így is a jármű bal oldalának ütközött, majd az úttestre zuhant. Ezt követően előbb ismerőse autója, majd egy másik szemből érkező kocsi is áthajtott rajta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tragikus sorsú férfi szegedi származású volt, de albérletben élt a környéken, ahol barátaival együtt Veszprémben dolgozott.

A baleset videós illusztrációja

Korábbi cikkünk helyszíni fotókkal

Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesettel kapcsolatban

Fotók: katasztrófavédelem

 

