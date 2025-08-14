Videón mutatjuk, hogyan történt a halálos motorbaleset Szentkirályszabadjánál

Halálos motorbaleset: ahogy már korábban is írtuk, kedden este három autó és egy motor karambolozott a Veszprémet Szentkirályszabadjával összekötő úton. A Delta hírek szerint egy baráti-munkatársi társaság tartott Szentkirályszabadja felé, mögöttük pedig a motoros ismerősük haladt. Egy autós előzést hajtott végre, majd visszatért a sávjába, ám a motoros tovább folytatta a manővert.

Előbb ismerőse autója, majd egy másik szemből érkező kocsi is áthajtott rajta a halálos motorbaleset áldozatán.

Forrás: TV2

A halálos motorbaleset elkerülhető lett volna?

A TV2 szerint egy baráti-munkatársi társaság tartott Szentkirályszabadja felé, mögöttük pedig a motoros ismerősük haladt. Egy autós előzést hajtott végre, majd visszatért a sávjába, ám a motoros tovább folytatta a manővert. A jobbra ívelő kanyarban szembejövő autó közeledett. A motoros vészfékezett, de így is a jármű bal oldalának ütközött, majd az úttestre zuhant. Ezt követően előbb ismerőse autója, majd egy másik szemből érkező kocsi is áthajtott rajta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tragikus sorsú férfi szegedi származású volt, de albérletben élt a környéken, ahol barátaival együtt Veszprémben dolgozott.

