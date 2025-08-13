42 perce
Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesetről (helyszíni fotók)
Kedden este három autó és egy motor ütközött a Veszprémet Szentkirályszabadjával összekötő úton.
A Delta hírek bejegyzése szerint a baleset napján egy baráti-munkatársi csapat tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, és mögöttük közlekedett a motoros ismerősük. Az autós előzött, majd visszatért a sávjába, a motoros azonban folytatta az előzést.
A motoros ütközött a szembejövő autóval
Egy jobbra ívelő kanyarban a szemből jövő autóval találkozott, vészfékezett, de nekiütközött a jármű bal oldalának. A motoros az úttestre zuhant, és két autó – először ismerőse, majd egy szemből érkező gépjármű – is áthajtott rajta. A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az életet nem tudták megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Az autósok nem sérültek meg.
Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesettel kapcsolatbanFotók: katasztrófavédelem
Információk szerint az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben lakott a környéken, az ismerőseivel együtt Veszprémben dolgozott.
