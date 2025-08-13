augusztus 13., szerda

Tragédia

42 perce

Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesetről (helyszíni fotók)

Címkék#motorbaleset#tragédia#társaság#előzés

Kedden este három autó és egy motor ütközött a Veszprémet Szentkirályszabadjával összekötő úton.

Veol.hu

A Delta hírek bejegyzése szerint a baleset napján egy baráti-munkatársi csapat tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, és mögöttük közlekedett a motoros ismerősük. Az autós előzött, majd visszatért a sávjába, a motoros azonban folytatta az előzést.

A motoros nem tudta elkerülni a balesetet.
A motoros nem tudta elkerülni a balesetet
Forrás: katasztrófavédelem

A motoros ütközött a szembejövő autóval

Egy jobbra ívelő kanyarban a szemből jövő autóval találkozott, vészfékezett, de nekiütközött a jármű bal oldalának. A motoros az úttestre zuhant, és két autó – először ismerőse, majd egy szemből érkező gépjármű – is áthajtott rajta. A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az életet nem tudták megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Az autósok nem sérültek meg.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesettel kapcsolatban

Fotók: katasztrófavédelem

Információk szerint az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben lakott a környéken, az ismerőseivel együtt Veszprémben dolgozott.

 

 

