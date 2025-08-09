Baleset
1 órája
Nagy csattanás volt: karambolozott két autó Veszprémben
Két gépkocsi összeütközött Veszprémben, a Mártírok útja, a Füredi utca és a Stadion utca kereszteződésében.
A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A balesetnél dolgoznak a társhatóságok is - közölte a katasztrófavédelem.
