Helyi kék hírek
15 perce
Négyes karambol volt a 8-as főúton vasárnap éjjel
Várpalota közelében végeztek műszaki mentést a tűzoltók.
Egymásnak ütközött három személygépkocsi és egy motorkerékpár a 8-as főút Veszprém felé vezető oldalán, Varpalota közelében. A pétfürdői hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hat ember utazott. A helyszínre a mentők is kimentek. A főút érintett oldalát teljes szélességében lezárták.
