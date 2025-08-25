augusztus 25., hétfő

Négyes karambol volt a 8-as főúton vasárnap éjjel

Címkék#karambol#Várpalota#személygépkocsi#Veszprém

Várpalota közelében végeztek műszaki mentést a tűzoltók.

Veol.hu

Egymásnak ütközött három személygépkocsi és egy motorkerékpár a 8-as főút Veszprém felé vezető oldalán, Varpalota közelében. A pétfürdői hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hat ember utazott. A helyszínre a mentők is kimentek. A főút érintett oldalát teljes szélességében lezárták.

 

 

 

