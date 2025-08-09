Női holttest Veszprémben: új fejlemények a tragikus haláleset ügyében

Ahogyan megírtuk: a police.hu-n közöltek szerint a rendőrök ismeretlen női holttestet találtak Veszprémben augusztus 5-én. A személyleírás szerint az elhunyt nő kb. 50 éves, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, farmernadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt.

Női holttestet találtak a rendőrök Veszprémben

A rendőrség azonosította a női holttestet

A rendőrség szombaton reggel arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy azonosították a holttestet és általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják tovább az ügyet. Úgy tudjuk, a középkorú nő öngyilkos lett - ezen értesülésünket erősíti, hogy a rendőrség az öngyilkosságok esetében általános közigazgatási rendtartás keretein belül folytatja le a hivatalos eljárást.

