1 órája
Női holttest Veszprémben: új fejlemények a tragikus haláleset ügyében
Korábban beszámoltunk róla, hogy egy középkorú nő holttestét találták meg a rendőrök Veszprémben kedden. Az elhunyt nő személyazonossága sokáig ismeretlen volt, ezzel kapcsolatban szombaton új fejleményről tájékoztatott a Veszprémi Rendőrkapitányság.
Ahogyan megírtuk: a police.hu-n közöltek szerint a rendőrök ismeretlen női holttestet találtak Veszprémben augusztus 5-én. A személyleírás szerint az elhunyt nő kb. 50 éves, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, farmernadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt.
A rendőrség azonosította a női holttestet
A rendőrség szombaton reggel arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy azonosították a holttestet és általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják tovább az ügyet. Úgy tudjuk, a középkorú nő öngyilkos lett - ezen értesülésünket erősíti, hogy a rendőrség az öngyilkosságok esetében általános közigazgatási rendtartás keretein belül folytatja le a hivatalos eljárást.
Nyitókép: illusztráció/MW