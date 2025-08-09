augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi tájékoztatás

46 perce

Női holttest Veszprémben: új fejlemények a tragikus haláleset ügyében

Címkék#holttest megtalálása#holttestet talált#holttest

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy középkorú nő holttestét találták meg a rendőrök Veszprémben kedden. Az elhunyt nő személyazonossága sokáig ismeretlen volt, ezzel kapcsolatban szombaton új fejleményről tájékoztatott a Veszprémi Rendőrkapitányság.

Veol.hu

Ahogyan megírtuk: a police.hu-n közöltek szerint a rendőrök ismeretlen női holttestet találtak Veszprémben augusztus 5-én. A személyleírás szerint az elhunyt nő kb. 50 éves, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, farmernadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt.

Női holttestet találtak a rendőrök Veszprémben
Női holttestet találtak a rendőrök Veszprémben
Illusztráció: Shutterstock

A rendőrség azonosította a női holttestet

A rendőrség szombaton reggel arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy azonosították a holttestet és általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják tovább az ügyet. Úgy tudjuk, a középkorú nő öngyilkos lett - ezen értesülésünket erősíti, hogy a rendőrség az öngyilkosságok esetében általános közigazgatási rendtartás keretein belül folytatja le a hivatalos eljárást.

Nyitókép: illusztráció/MW

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu