Közúti baleset
3 órája
Oldalára borult egy autó a 82-esen, a benne utazók nem úszták meg ép bőrrel (+ fotók)
Oldalára borult egy személygépkocsi Eplényben, a 82-es főút Veszprémi utcai szakaszán.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ketten utaztak a járműben, amelyet a zirci önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez rendőrök és mentők is érkeztek, a hatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoztak. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság közölte, a baleset során személyi sérülés is történt.
Ezt ne hagyja ki!Közúti tragédia
6 órája
Frontális karambol Tapolcánál: szörnyethalt az egyik sofőr, egy kisfiú is megsérült (+ helyszíni fotók)
