Közúti baleset

3 órája

Oldalára borult egy autó a 82-esen, a benne utazók nem úszták meg ép bőrrel (+ fotók)

Oldalára borult egy személygépkocsi Eplényben, a 82-es főút Veszprémi utcai szakaszán.

Veol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ketten utaztak a járműben, amelyet a zirci önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez rendőrök és mentők is érkeztek, a hatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoztak. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság közölte, a baleset során személyi sérülés is történt.

Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

 

 

