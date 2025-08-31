Oldalára borult egy autó a 82-esen, a benne utazók nem úszták meg ép bőrrel (+ fotók)

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ketten utaztak a járműben, amelyet a zirci önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez rendőrök és mentők is érkeztek, a hatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoztak. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság közölte, a baleset során személyi sérülés is történt.

Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság