Baleset

1 órája

Oldalára borult egy autó Ábrahámhegyen - lezárták az érintett útszakaszt

Címkék#baleset#Ábrahámhegyen#gépkocsi

Autóbaleset történt Ábrahámhegyen, a Szent István völgyi úton szombaton délután. A tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt.

Veol.hu

Oldalára borult egy gépkocsi Ábrahámhegyen, a Szent István völgyi úton, az érintett útszakaszt lezárták.

Forrás: KATVÉD

Az autóban csak annak vezetője utazott, a járművet a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanították. Az egység a helyszínelést követően a forgalmi akadályt is megszünteti. A hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.

 

