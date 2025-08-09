Baleset
36 perce
Oldalára borult egy autó Ábrahámhegyen - lezárták az érintett útszakaszt
Autóbaleset történt Ábrahámhegyen, a Szent István völgyi úton szombaton délután. A tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt.
Oldalára borult egy gépkocsi Ábrahámhegyen, a Szent István völgyi úton, az érintett útszakaszt lezárták.
Az autóban csak annak vezetője utazott, a járművet a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanították. Az egység a helyszínelést követően a forgalmi akadályt is megszünteti. A hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.
