Baleset

1 órája

Összeütközött két teherautó a Balatonnál

Enyingen a Dózsa György utca egy szakaszát félpályán lezárták.

Karambolozott két tehergépkocsi Enyingen, a Dózsa György utcában, azaz a 64-es főúton, a 34. kilométernél. Az egyik jármű félig az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten áll. A siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén félpályán lezárták az utat, rendőri irányítás mellett halad a forgalom – írja a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi Igazgatósága.

Összeütközött két teherautó Enyingen
Forrás:  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

