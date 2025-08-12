Összeütközött két teherautó a Balatonnál

Karambolozott két tehergépkocsi Enyingen, a Dózsa György utcában, azaz a 64-es főúton, a 34. kilométernél. Az egyik jármű félig az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten áll. A siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén félpályán lezárták az utat, rendőri irányítás mellett halad a forgalom – írja a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi Igazgatósága.

Összeütközött két teherautó Enyingen

Forrás: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság