Oszlopnak hajtott egy gépkocsi Ajkán – Az érintett útszakaszt lezárták

Ajkán, a Timföldgyári úton (7309-es út) egy kisteherautó villanyoszlopnak ütközött, majd ki is döntötte azt.

Forrás: katasztrófavédelem

A járműben két ember utazott, a hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A mentők szintén a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.