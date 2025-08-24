augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Oszlopnak hajtott egy gépkocsi Ajkán – Az érintett útszakaszt lezárták

Címkék#baleset#Katasztrofavedelem#villanyoszlop

A Timföldgyári úton dolgoznak a tűzoltók.

Veol.hu

Ajkán, a Timföldgyári úton (7309-es út) egy kisteherautó villanyoszlopnak ütközött, majd ki is döntötte azt.

Forrás: katasztrófavédelem

A járműben két ember utazott, a hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A mentők szintén a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

 

