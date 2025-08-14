augusztus 14., csütörtök

Tűzoltók mentették meg a bajba jutott őzet a Balatonnál (galéria, videó)

Vannak pillanatok, amikor a valóság egy rövid időre mesévé változik. Ilyen nap volt a tegnapi is Vonyarcvashegyen, amikor a nyári délután aranyló fényei lassan csordogáltak végig a Piroskereszt utca csendjén. A nyugalmat egyszer csak halk kaparás és bizonytalan mocorgás törte meg. Egy fiatal őz – amelyet a mesékben csak Bambinak hívnánk – óvatlanul betévedt a településre, talán a virágillat vagy a kíváncsiság vezette.

Titzl Vivien

Az őz útja azonban váratlanul megszakadt: egy kerítés állta útját. A nyílás szűk volt, és az állat beszorult. Szíve hevesen vert, minden mozdulatával a félelem és a kiszolgáltatottság tükröződött. A világ, amely addig tágas és biztonságos volt, hirtelen szorongatóvá vált.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Ebben a feszült pillanatban érkeztek meg a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Halk szavakkal, nyugodt mozdulatokkal közeledtek, hogy a riadt állat bizalmát elnyerjék. Minden gesztusuk arról árulkodott, hogy értik és tisztelik a természet törékeny rendjét. Óvatosan kiszabadították a bajba jutott őzet, ügyelve arra, hogy a lehető legkevesebb stresszt okozzák neki.

A mentés után a tűzoltók egy közeli erdős részhez kísérték, ahol szabadon engedték. Az őz nem rohant fejvesztve – mozdulataiban inkább a megkönnyebbülés és a szabadság öröme volt. Néhány lépés után még egyszer hátranézett. Lehetett benne félelem, talán köszönet, vagy egyszerűen csak az a csendes kapcsolat, amely állat és ember között egy-egy ilyen pillanatban megszületik.

Fotók: Keszthely HTP

A város lakói azóta is emlegetik ezt a különleges délutánt. A napot, amikor egy rövid mesében minden a legjobbkor ért véget – a tűzoltók bátorságának, türelmének és emberségének köszönhetően. Bambi története most az erdőben folytatódik, de Vonyarcvashegyen mindenki tudja: ez a mesének is beillő mentés örökre a szívükben marad.

 

