Izsó névnap

Kétségbeesetten keresik a pápai anyát és kislányát, nyom nélkül eltűntek

Egy eltűnt anyát és kislányát keresi a rendőrség.

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Both Amarilla pápai lakos eltűnésének ügyében, aki 2025. augusztus 25-én a reggeli órákban, 8 óra körül ismeretlen helyre távozott kislányával, Farsang Boglárkával (a kislány 9 éves) pápai otthonából. Az eltűnés óta ismeretlen helyen tartózkodnak, életjelet nem adtak magukról.

Both Amarilla körülbelül 185 centiméter magas, 85 kilogramm testsúlyú, kissé elhízott, szemüveges nő, szőke, félhosszú hajjal.

Both Amarilla pápai lakos és kislánya eltűnésének ügyében nyomoz a Pápai Rendőrkapitányság

Az eltűnéskori ruházata nem ismert, de több táska, csomag, illetve tanszer is volt nála.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (8500 Pápa, Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot. Névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón – írja a police.hu.

 

 

