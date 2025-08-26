Kétségbeesetten keresik a pápai anyát és kislányát, nyom nélkül eltűntek

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Both Amarilla pápai lakos eltűnésének ügyében, aki 2025. augusztus 25-én a reggeli órákban, 8 óra körül ismeretlen helyre távozott kislányával, Farsang Boglárkával (a kislány 9 éves) pápai otthonából. Az eltűnés óta ismeretlen helyen tartózkodnak, életjelet nem adtak magukról.

Forrás: police.hu

Both Amarilla körülbelül 185 centiméter magas, 85 kilogramm testsúlyú, kissé elhízott, szemüveges nő, szőke, félhosszú hajjal.

Az eltűnéskori ruházata nem ismert, de több táska, csomag, illetve tanszer is volt nála.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (8500 Pápa, Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot. Névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón – írja a police.hu.