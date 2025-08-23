augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogatóparancs

2 órája

Ügyeskedő, pénzmosással vádolt nőket keresnek a Veszprém vármegyei rendőrök

Címkék#pénzmosás#elfogatóparancs#körözés

A police.hu adatbázisában több olyan nőt is találni, akiket pénzmosással vádolnak, de a rendőrség eddig nem tudta őket elkapni.

Veol.hu

2024. júniusa óta körözik a veszprémi születésű Majer Fannit. A 25 éves nő ellen az Ajkai Rendőrkapitányság rendelt el elfogatóparancsot pénzmosás bűntette miatt, de a hatóság eddig nem akadt a nyomára.

Pénzmosással vádolják Majer Fanni
Pénzmosással vádolják Majer Fanni
Fotó: police.hu

Pénzmosással vádolt nők

2025. júliusában rendelt el elfogatóparancsot a Várpalotai Rendőrkapitányság 22 éves Balog Elvira Vanda ellen. A román állampolgárságú nőt pénzmosással vádolják. 

Balog Elvira Vanda
Fotó: police.hu

Nikolaieva Karyna ellen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2025. augusztusában rendelt el elfogatóparancsot. A pénzmosással vádolt 22 éves ukrán állampolgárságú nőt eddig nem tudták elkapni. 

Nikolaieva Karyna
Fotó: police.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu