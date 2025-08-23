2 órája
Ügyeskedő, pénzmosással vádolt nőket keresnek a Veszprém vármegyei rendőrök
A police.hu adatbázisában több olyan nőt is találni, akiket pénzmosással vádolnak, de a rendőrség eddig nem tudta őket elkapni.
2024. júniusa óta körözik a veszprémi születésű Majer Fannit. A 25 éves nő ellen az Ajkai Rendőrkapitányság rendelt el elfogatóparancsot pénzmosás bűntette miatt, de a hatóság eddig nem akadt a nyomára.
Pénzmosással vádolt nők
2025. júliusában rendelt el elfogatóparancsot a Várpalotai Rendőrkapitányság 22 éves Balog Elvira Vanda ellen. A román állampolgárságú nőt pénzmosással vádolják.
Nikolaieva Karyna ellen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2025. augusztusában rendelt el elfogatóparancsot. A pénzmosással vádolt 22 éves ukrán állampolgárságú nőt eddig nem tudták elkapni.
