Ügyeskedő, pénzmosással vádolt nőket keresnek a Veszprém vármegyei rendőrök

2024. júniusa óta körözik a veszprémi születésű Majer Fannit. A 25 éves nő ellen az Ajkai Rendőrkapitányság rendelt el elfogatóparancsot pénzmosás bűntette miatt, de a hatóság eddig nem akadt a nyomára.

Pénzmosással vádolják Majer Fanni

Fotó: police.hu

Pénzmosással vádolt nők

2025. júliusában rendelt el elfogatóparancsot a Várpalotai Rendőrkapitányság 22 éves Balog Elvira Vanda ellen. A román állampolgárságú nőt pénzmosással vádolják.

Balog Elvira Vanda

Fotó: police.hu

Nikolaieva Karyna ellen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2025. augusztusában rendelt el elfogatóparancsot. A pénzmosással vádolt 22 éves ukrán állampolgárságú nőt eddig nem tudták elkapni.