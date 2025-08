Áthajtott a piroson Veszprémben, motoros rendőr állította meg (videó)

A közlekedési szabályok be nem tartása nemcsak jogsértés, hanem komoly balesetveszély forrása is. Egy veszprémi sofőr ennek ellenére úgy döntött, nem áll meg a piros lámpa jelzésnél. A következmény nem is maradt el: a motoros a nyomába eredt és azonnal intézkedett.

Piros lámpa figyelmen kívül hagyása miatt intézkedtek Veszprémben

Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség / Facebook

Piros lámpa figyelmen kívül hagyása miatt intézkedtek Veszprémben

Az eset egy forgalmas ponton, a Budapesti út és a Cholnoky Jenő út kereszteződésében történt, ahol a járművezető egyszerűen áthajtott a piros jelzésen – más néven tilos jelzésen –, fittyet hányva a közlekedési szabályokra. Ezzel nemcsak saját magát, de másokat is veszélybe sodort. A rendőrség egy motoros kollégája azonnal reagált az esetre, és intézkedett. A hatóság a közösségi médiában is felhívta a figyelmet a szabálykövető magatartás fontosságára: „Állj meg, adj elsőbbséget, legyél szabálykövető!” – írta a Veszprém vármegyei rendőrség.