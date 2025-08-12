Újabb tilosban hajtó autóst kaptak el Veszprémben (videó)

A rendőrség ismételten figyelmeztetett a piros lámpa betartására, a tiloson való áthaladás súlyos kockázataira, miután Veszprémben egy autós fittyet hányt a szabályokra, és a tilos jelzés ellenére továbbhajtott.

A piros lámpa nem játék.

Forrás: police.hu

A piros lámpa nem véletlenül tilos

A rendőrség közlése szerint kollégáik a szabálysértőt pénzbírsággal és büntetőpontokkal sújtották.

Kérjük, ne veszélyeztesd saját magad, utasaid és a többi közlekedőt azzal, hogy áthajtasz a tilos jelzésen! Mindig maradéktalanul tartsd be a közlekedési szabályokat!

A rendőrség hozzátette, hogy bár már annyiszor felhívtuk a figyelmet arra, mennyire balesetveszélyes a piros jelzésen áthaladni, még mindig akadnak olyan sofőrök, akik dacolva a szabályokkal kockáztatják a maguk és mások biztonságát. Az eset újfent rávilágít arra, hogy a közlekedési előírások betartása nemcsak jogi kötelezettség, hanem alapvető biztonsági elv is.