Havária
2 órája
Ráfutásos baleset történt Zircen
Zircen, a Kossuth Lajos utcában fél pályán halad a forgalom a baleset miatt.
Két személyautó ütközött össze Zircen, a Kossuth Lajos utcában. A Damjanich utca és a Bakonybéli utca közötti szakaszon történt ráfutásos balesethez a helyi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok az egyik gépkocsit áramtalanították. Az érintett útszakaszon fél pályán, váltakozva halad a forgalom – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
