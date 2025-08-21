Ráfutásos baleset történt Zircen

Két személyautó ütközött össze Zircen, a Kossuth Lajos utcában. A Damjanich utca és a Bakonybéli utca közötti szakaszon történt ráfutásos balesethez a helyi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok az egyik gépkocsit áramtalanították. Az érintett útszakaszon fél pályán, váltakozva halad a forgalom – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.