A 40 milliós drogfogással egy kábítószerlabort és egy teljes dílerhálózat is felszámoltak

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy amfetaminlabor bizniszét szüntették meg – erről a police.hu írt. A rendőrségi nyomozók széleskörű adatgyűjtés eredményeként azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített.

Rendőrségi akció – A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot

Forrás: Police.hu

Rendőrségi akció során foglaltak le drogot

A rendőrök eljutottak a droglaborba, a drogot előállító két személyhez is, ők fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, azt árulták. A nyomozók aztán különböző helyszíneken egyszerre csaptak le a gyanúsítottakra.

A dílereknél tartott kutatások során lefoglaltak

246,75 gramm kokaint,

259,4 gramm marihuánát,

1875 ecstasyt,

11 darab LSD-t,

csaknem 8 kilogramm amfetamint,

két gépjárművet,

a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket,

valamint különböző valutákat is.

Az ügyészségre kerültek a nyomozás iratai

Már befejezték a szakemberek a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.