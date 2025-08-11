1 órája
A 40 milliós drogfogással egy kábítószerlabort és egy teljes dílerhálózat is felszámoltak
Droglabort számoltak fel a nyomozóhatóság emberei. Felgöngyölítették a hálózat szálait a terjesztőktől egészen a gyártókig. A rendőrségi akció során aztán egyszerre több helyen csaptak le a bűnelkövetőkre, többek közt a Veszprémmel szomszédos vármegyében. Már az ügyészségre kerültek az ügy iratai.
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy amfetaminlabor bizniszét szüntették meg – erről a police.hu írt. A rendőrségi nyomozók széleskörű adatgyűjtés eredményeként azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített.
Rendőrségi akció során foglaltak le drogot
A rendőrök eljutottak a droglaborba, a drogot előállító két személyhez is, ők fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, azt árulták. A nyomozók aztán különböző helyszíneken egyszerre csaptak le a gyanúsítottakra.
A dílereknél tartott kutatások során lefoglaltak
- 246,75 gramm kokaint,
- 259,4 gramm marihuánát,
- 1875 ecstasyt,
- 11 darab LSD-t,
- csaknem 8 kilogramm amfetamint,
- két gépjárművet,
- a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket,
- valamint különböző valutákat is.
Az ügyészségre kerültek a nyomozás iratai
Már befejezték a szakemberek a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.
