Rendőrségi akció 

1 órája

A 40 milliós drogfogással egy kábítószerlabort és egy teljes dílerhálózat is felszámoltak

Címkék#drog#Police#biznisz#amfetaminlabor#rendőrségi akció#ügyészség#kereskedelem#vizsgálat

Droglabort számoltak fel a nyomozóhatóság emberei. Felgöngyölítették a hálózat szálait a terjesztőktől egészen a gyártókig. A rendőrségi akció során aztán egyszerre több helyen csaptak le a bűnelkövetőkre, többek közt a Veszprémmel szomszédos vármegyében. Már az ügyészségre kerültek az ügy iratai.

Veol.hu

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy amfetaminlabor bizniszét szüntették meg – erről a police.hu írt. A rendőrségi nyomozók széleskörű adatgyűjtés eredményeként azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített.

Forrás:  Police.hu

Rendőrségi akció során foglaltak le drogot

A rendőrök eljutottak a droglaborba, a drogot előállító két személyhez is, ők fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, azt árulták. A nyomozók aztán különböző helyszíneken egyszerre csaptak le a gyanúsítottakra.

A dílereknél tartott kutatások során lefoglaltak

  • 246,75 gramm kokaint,
  • 259,4 gramm marihuánát,
  • 1875 ecstasyt,
  • 11 darab LSD-t,
  • csaknem 8 kilogramm amfetamint,
  • két gépjárművet,
  • a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket,
  • valamint különböző valutákat is.

Az ügyészségre kerültek a nyomozás iratai

Már befejezték a szakemberek a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

 

