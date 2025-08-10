augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motorosrendőrt is bevetettek

40 perce

Eltűnt egy négyéves kisfiú a balatoni strandon

Címkék#rendőrségi#gyerek#motorosrendőr#Balaton#kisfiú#strand#eltűnt#gyermek#Aranypart#szülő

Egy négyéves gyermek az Aranyparton keveredett el a szülei mellől. Majd kalandosan folytatódott a balatoni történet, amiben rendőrségi motor is szerepel.

Veol.hu

Egy négyéves kisfiú elkóborolt a szülei mellől Siófokon, az Aranypart strandon – ezzel a hívással riasztották a rendőrség embereit. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére érkezett jelzés nyomán az egyenruhások haladéktalanul megkezdték a gyermek felkutatását. A napokban történt esetről, amit minden szülő szeretne elkerülni, a police.hu írt.

Szerencsés kaland – A rendőrség találta meg az eltűnt kisfiút, a rendőrök megengedték neki, hogy felüljön a rendőrmotorra.
A rendőrség találta meg az eltűnt kisfiút, és a rendőrök megengedték neki, hogy felüljön a rendőrmotorra
Forrás: police.hu

Rendőrségi akció – Rémület, ijedtség, mosolyt fakasztó ajándék

Fél óra elteltével motoros rendőr pillantotta meg az eltűnt gyereket a Balaton partja közelében, egy sövény mögött. A gyermek ijedt volt és szomjas, de szerencsére baja nem esett.

A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, és mielőtt autóba ültették és átadták az édesanyjának, a rendőrmotorra is felülhetett. Ezt biztosan örömmel megtette, ajándéknak érezhette szerencsésen végződött kalandja végén. Mégis csak szép a világ, vannak megható pillanatok, csupaszív emberek – mondhatjuk ilyenkor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu