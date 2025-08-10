Eltűnt egy négyéves kisfiú a balatoni strandon

Egy négyéves kisfiú elkóborolt a szülei mellől Siófokon, az Aranypart strandon – ezzel a hívással riasztották a rendőrség embereit. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére érkezett jelzés nyomán az egyenruhások haladéktalanul megkezdték a gyermek felkutatását. A napokban történt esetről, amit minden szülő szeretne elkerülni, a police.hu írt.

A rendőrség találta meg az eltűnt kisfiút, és a rendőrök megengedték neki, hogy felüljön a rendőrmotorra

Forrás: police.hu

Rendőrségi akció – Rémület, ijedtség, mosolyt fakasztó ajándék

Fél óra elteltével motoros rendőr pillantotta meg az eltűnt gyereket a Balaton partja közelében, egy sövény mögött. A gyermek ijedt volt és szomjas, de szerencsére baja nem esett.

A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, és mielőtt autóba ültették és átadták az édesanyjának, a rendőrmotorra is felülhetett. Ezt biztosan örömmel megtette, ajándéknak érezhette szerencsésen végződött kalandja végén. Mégis csak szép a világ, vannak megható pillanatok, csupaszív emberek – mondhatjuk ilyenkor.