Eltűnt egy négyéves kisfiú a balatoni strandon
Egy négyéves gyermek az Aranyparton keveredett el a szülei mellől. Majd kalandosan folytatódott a balatoni történet, amiben rendőrségi motor is szerepel.
Egy négyéves kisfiú elkóborolt a szülei mellől Siófokon, az Aranypart strandon – ezzel a hívással riasztották a rendőrség embereit. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére érkezett jelzés nyomán az egyenruhások haladéktalanul megkezdték a gyermek felkutatását. A napokban történt esetről, amit minden szülő szeretne elkerülni, a police.hu írt.
Rendőrségi akció – Rémület, ijedtség, mosolyt fakasztó ajándék
Fél óra elteltével motoros rendőr pillantotta meg az eltűnt gyereket a Balaton partja közelében, egy sövény mögött. A gyermek ijedt volt és szomjas, de szerencsére baja nem esett.
A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, és mielőtt autóba ültették és átadták az édesanyjának, a rendőrmotorra is felülhetett. Ezt biztosan örömmel megtette, ajándéknak érezhette szerencsésen végződött kalandja végén. Mégis csak szép a világ, vannak megható pillanatok, csupaszív emberek – mondhatjuk ilyenkor.
