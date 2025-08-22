1 órája
Az úton, az autók között tántorgott egy részeg és agresszív fiatal pár Veszprémben (+ videó)
Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 20-án éjszaka arról, hogy ketten Veszprémben az autók között tántorognak ittasan.
A police.hu tájékoztatása szerint a 29 éves székesfehérvári férfit és 30 éves barátnőjét egy autós pár terelte le az úttestről. Bár sikerült őket letessékelni az útról, a jószándékú autóvezetővel és utasával szemben támadólag lépett fel a részeg pár.
Agresszívan viselkedett a részeg férfi és nő
Az eset tanúja volt egy járókelő, aki a segítő szándékú pár védelmére sietett, és értesítette a rendőrséget. Az elkövetők sérelmezték ezt, ezért a 29 éves férfi – barátnője buzdítására – bántalmazta a telefonálót, aki ettől megsérült.
A rendőrök előállították a párt, majd – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki őket garázdaság miatt.