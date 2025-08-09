Második világháborús bombát találtak a Balatonnál

A Balaton Park Circuit versenypályánál találtak rá munkások egy feltételezett robbanótestre kábelfektetési munkálatok közben - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.

Robbanótestet találtak a versenypályán

Fotó: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred/Facebook

Judák István törzsőrmester, a helyszínre érkező járőr parancsnoka megállapította, hogy egy második világháborús szovjet AO-25SzL típusú repeszbomba került elő 1-1,5 méter mélyről. A bomba biztosított gyújtószerkezettel rendelkezett, így a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére későbbi megsemmisítés céljából - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.

Versenyekre és tesztelésre is használják a pályát

A Balaton Park Circuit egy modern, nemzetközi szabványoknak megfelelő versenypálya Balatonfőkajáron, a Balaton partjához közel. 2023-ban nyílt meg, 4,115 kilométer hosszú aszfaltcsíkja 16 kanyarral és többféle konfigurációs lehetőséggel rendelkezik. Autós és motoros versenyekre, valamint tesztelésre is alkalmas, a létesítményhez paddock, boxok és kiszolgáló épületek tartoznak, célja a magyar motorsport nemzetközi szintre emelése.