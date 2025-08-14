Tűzeset
2 órája
Rommá égett egy személyautó a Bakonyban (helyszíni fotók)
Kup és Bakonypölöske között, a 8402-es úton teljesen kiégett egy személyautó szerdán.
A lángok átterjedtek az út menti erdősáv aljnövényzetére is - adja hírül a katasztrófavédelem. A pápai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, majd az autóroncsot félrehúzták az útról. Az autóban egy ember tartózkodott, de időben ki tudott szállni, nem sérült meg.
Rommá égett egy személyautó a BakonybanFotók: Pápa HTP
