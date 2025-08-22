Lapáttal verte szét haragosa autóját a nyugdíjas bácsi

A vádirat szerint a 71 éves, Ajka környéki településen élő férfi haragudott a sértettre, mert járművével 2025 márciusában a vádlott kapuja elé parkolt - közölte a rongálással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Rongálás: lapáttal verte le az autó visszapillantó tükrét

Rongálással vádolják a nyugdíjas férfit

A férfi felszólította a sértettet, hogy álljon el onnan, ám annak a sértett nem tett eleget, így 2025. április 3-án a kora esti órákban a vádlott magához vett egy lapátot, és több alkalommal ráütött a parkoló járműre, ezzel leverte a kocsi egyik visszapillantó tükrét, illetve az egyik ajtaján két karcolást okozott. A rongálással 93 ezer forint kár keletkezett a gépkocsiban.

Az ügyészség a terhelttel szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt az Ajkai Járásbíróságnak.