Guinness-rekord-gyanús: sosem találod ki, mennyien zsúfolódtak be egy régi Skodába

Szlovákiában a Pavlovce nad Uhom (Pálóc) kerületi rendőrök augusztus közepén megállítottak egy nagymihályi (Michalovce) rendszámú Skoda Felicia 1.3 MPI-t. A mindössze 62 lóerős, gyárilag ötszemélyes autóból a sofőrön kívül további 17 ember szállt ki, vagyis összesen 18-an utaztak benne!

Skoda Felicia: 18 utaztak az 5 személyes autóban

Forrás: KRESZváltozás/Facebook

A bejegyzésből nem derült ki, hogy az utasok egy családhoz tartoztak-e, az viszont biztos, hogy a sofőrnek még jogosítványa sem volt. A rendőrség a posztban figyelmeztetett: egy ilyen manőver életveszélyes, hiszen az autó teherbírása és biztonsági felszereltsége sem erre készült.

A sofőrt feljelentették, a továbbhaladást megtiltották, így a 18 fős társaság kénytelen volt gyalog folytatni útját.