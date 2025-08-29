44 perce
Nem fogja elhinni, hányan utaztak ebben a Skodában!
Nem mindennapi esetről számolt be az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság honlapja, amikor a rend őrei igazoltatás céljából megállítottak egy Skoda Feliciát. Első pillantásra semmi különös nem látszott a járművön, aztán amikor a rendőr kinyitotta az ajtót, kikerekedett a szeme.
Szlovákiában esett meg ez a szinte hihetetlen, de igaz történet: a rendőrök Pálóc mellett állítottak meg egy Skoda Feliciát. A gyárilag ötszemélyes, 62 lóerős kisautó rutinellenőrzése során olyan jelenet kerekedett, amit a rendőrök sem felejtenek el egyhamar.
A Skoda „kissé" túlterhelt volt
A sofőrön kívül ugyanis még 17(!) ember préselte be magát a járműbe – így összesen 18-an utaztak a Feliciában! És itt még nem volt vége a történetnek, a sofőrnek ugyanis jogosítványa sem volt. A szlovák rendőrség Facebook-oldalán közzétett beszámolóban kiemelte: az ilyen felelőtlenség életekbe kerülhet, hiszen sem a jármű stabilitása, sem a biztonsági rendszerek nem képesek kezelni ekkora túlterhelést. „Ez tiszta hazárdjáték, mindenki életével játszik, aki így közlekedik” – figyelmeztettek.
A sofőrt azonnal feljelentették, és megtiltották, hogy továbbhaladjon a túlterhelt Feliciával. Az utasok így kénytelenek voltak gyalog folytatni útjukat. A rendőrségi poszt pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát: sokan viccelődtek a hihetetlen jeleneten, mások viszont felháborodtak, hogy valaki ennyire felelőtlenül kockáztatta 17 ember életét. Egy biztos: a Felicia ugyan legendás kelet-európai autó, de nem 18 ember szállítására tervezték.