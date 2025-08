Különös kegyetlenséggel végzett áldozataival a sorozatgyilkos

Nem is gondolnánk, milyen szörnyek élnek/éltek köztünk. Sokkoló bűnesetre bukkant Dulai Péter kriminalista a múltból. Méghozzá a szentkirályszabadjai Ember Zoltán történetére, aki sorozatgyilkosként saját bátyját is megölte. A hurkos rémként elhíresült férfi történetéről a kriminalista az Élet elleni bűncselekmények elnevezésű Facebook-oldalán írt bővebben. A férfi öt emberrel végzett, amiről biztos tudomás van, de lehet, többen is áldozatai lettek.

Ember Zoltán előbb sorozatgyilkosként 5 emberrel végzett, majd a saját életének is véget vetett

Forrás: Facebook/Élet elleni bűncselekmények

Rossz gyermekkor csinált szörnyeteget Ember Zoltánból?

Hátborzongató múltidézőnkben egy olyan ember történetét mutatjuk be most nektek, aki hidegvérrel végzett több személlyel is. Ember Zoltán a Veszprém vármegyei Szentkirályszabadján nőtt fel. Rossz gyermekkora volt, apja nem bánt vele kesztyűs kézzel. Ivott és verte a családot. A családfő halála után sem lélegezhetett fel Zoltán, ugyanis édesanyja Véghelyi István személyében egy olyan ember élettársa lett, aki nem sokban tért el édesapja természetétől.

Talán ebből a gyermekkori traumából adódóan is, 1988-ban a férfi elkövette az első szörnyűséget. Késsel ment neki élettársának, akit meg is sebesített. Tettéért börtönbe is zárták. A bezárva töltött évek sem hatottak jól Ember Zoltánra. 1991-ben, szabadulása napján máris brutális kegyetlenséggel gyilkolt. Mint kiderült, egy 30 centis villáskulccsal verte agyon és fosztotta ki Véghelyi Istvánt, akit a fiatalkori sérelmei miatt gyűlölt. Dulai Péter beszámolója szerint a férfi már ennél a tetténél is alkalmazta a csúszó hurkot. Ahogy a kriminalista írja, ezt a technikát a Polip című filmből leste el.

A bátyját sem kímélte a sorozatgyilkos

Nyolc évvel az első gyilkosság után ismét ölt. Ezúttal sajt bátyja lett az áldozata. Egy közös italozáson vesztek össze, méghozzá a közös tulajdonú házukon. Végül megfojtotta testvérét, akit talicskával szállított el a helyszínről. Hónapokkal később ugyan egy hajléktalan felfedezte a holttestet, azonban nem tudták a személyazonosságot megállapítani, így nem derült fény Ember Zoltán szörnyű tettére. Az első két gyilkosság csak a következő három eset után derült ki, amikor a férfi beismerte őket.