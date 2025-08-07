augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

43 perce

Eltűnt egy 16 éves fiú – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Címkék#eltűnt fiatal személy#rendőrség#körözés

Egy eltűnt 16 éves fiú megtalálása érdekében a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.

Veol.hu

A rendőrség eljárást folytat Szabó Márk eltűnése ügyében. A fiatal 2025. augusztus 1-jén távozott győri lakcíméről, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról.

Az eltűnt fiú: Szabó Márk
Az eltűnt fiú: Szabó Márk
Forrás:  police.hu

Szabó Márk leírása

Szabó Márk személyleírása: kb. 167-170 cm magas, sovány testalkatú, haja rövid, szőkés, szeme színe szürke, bőre fehér, szemüveges. Eltűnésekor viselt ruházata: szürke színű, farmer anyagú rövidnadrág, fehér rövid ujjú póló, szürke hátizsák.

A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon - közölte a police.hu.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
