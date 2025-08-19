9 perce
Nyáron is lecsaphat a csendes gyilkos: idén már 675 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt
Színtelen, szagtalan, láthatatlan – mégis halálos lehet. A szén-monoxidot nem véletlenül nevezik a „csendes gyilkosnak”: jelenlétét az ember érzékszervei nem képesek észlelni, következményei viszont tragikusak lehetnek. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság legfrissebb adatai szerint idén már 675 alkalommal kellett a tűzoltóknak szén-monoxid miatt kivonulniuk országszerte.
Ez a szám önmagában is riasztó, és jól mutatja, mennyire gyakran fordul elő a veszélyhelyzet a magyar otthonokban. Sokan hajlamosak azt hinni, hogy a szén-monoxid csak a fűtési szezonban jelent kockázatot. Valójában azonban nyáron is komoly veszélyforrást jelenthet, például a vízmelegítők használata során. A baj kialakulásának egyik leggyakoribb oka, hogy a kéményben beszorul a levegő, emiatt a füstgáz nem tud távozni. Ilyenkor a mérgező gáz visszaáramlik a lakótérbe, és alattomosan veszélyezteti a bent tartózkodókat.
A megelőzés kulcsa a megfelelő szellőzés és az érzékelők használata. A szakemberek elsődleges tanácsa, hogy minden háztartás szerezzen be szén-monoxid-érzékelőt. Ezeket a készülékeket oda kell elhelyezni, ahol a legtöbbet tartózkodunk, vagy ahol a fűtő- és vízmelegítő berendezések működnek. A lakószobában fejmagasságban, a hálószobában az ágy magasságában, a vízmelegítő közelében pedig egy-három méterre ajánlott felszerelni.
Fontos továbbá a folyamatos levegő-utánpótlás biztosítása. A nyílt égésterű fűtőberendezések a szoba levegőjét használják, ezért elengedhetetlen, hogy a nyílászárók résszellőzővel rendelkezzenek. Az időnkénti szellőztetés önmagában nem elegendő a biztonság szavatolásához.
A kémények karbantartása is kiemelt jelentőségű. A kéményseprők a fűtési szezonon kívül, tehát nyáron is elérhetők, és ilyenkor sokkal gyorsabban, rövidebb várakozási idővel végezhető el az ellenőrzés. A szakemberek azt javasolják, hogy a lakók még a hideg hónapok előtt vizsgáltassák felül az égéstermék-elvezető rendszereiket, hiszen így megelőzhetők a tragédiák.
Az idei 675 riasztás azt bizonyítja, hogy a szén-monoxid-veszélyt nem szabad félvállról venni. Egy egyszerű érzékelő, rendszeres karbantartás és a tudatos odafigyelés életet menthet.