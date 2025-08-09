Felfoghatatlan: saját szülei molesztálták a 11 éves kislányt

A Fellebbviteli Főügyészség a gyermekeiket elhanyagoló, illetve a 11 éves lányt szexuális bántalmazó házaspár büntetésének súlyosítását indítványozta - írja a kisalfold.hu. A vádlottak 2011-ben házasodtak össze. Közösen nevelték a nő korábbi kapcsolataiból származó, 2008-ban és 2010-ben született fiúkat, valamint 2017-ben született közös lányukat. Az alábbiakban bemutatjuk a brutális szexuális bántalmazás részleteit.

Szexuális bántalmazás: saját szülei molesztálták a kislányt

Forrás: kisalfold.hu

Szexuális bántalmazás, elhanyagolás

A győri házaspár között rendszeresen kitörtek viták, amelyek néha tettlegességig fajultak. Gyakoriak voltak a kiabálások és a gyerekek bántalmazása is. Az anya zavart és kiszámíthatatlan viselkedése miatt a gyerekek állandó félelemben éltek.

A nő korábbi házasságából született, 2007 januárjában világra jött lányt 2010-től a nagymama nevelte. Az anya csak ritkán látogatta őt, és 2018-ban, az egyik ilyen alkalommal a győri házaspár szexuális kapcsolatot létesített a lány jelenlétében, majd megpróbálva őt is bevonni. A gyermek tiltakozott, mégis a férfi szexuálisan bántalmazta őt, amit az anya is végignézett. A nő arra kényszerítette lányát, hogy eltűrje nevelőapja egyéb, szintén szexuális jellegű tevékenységét is - nem ez volt az egyetlen ilyen alkalom.

A Győri Törvényszék a vádlottakat két rendbeli szexuális erőszak bűntette és három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak büntetésének súlyosításáért, a vádlottak és a védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

Nemrég Veszprém vármegyében is történt egy hasonlóan durva bűncselekmény: az elsődleges nyomozati adatok szerint egy pétfürdői férfi több éve zaklatta nevelt lányát.