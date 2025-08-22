1 órája
Föld alá szorult tacskót mentettek ki egy beomlott járatból a kutató-mentők a Balatonnál (+ videó)
Egy rágcsáló után induló kutya beszorult egy föld alatti járatba a Balaton környékén. A kutató-mentőknek köszönhetően a tacskó épségben előkerült és jól van.
"A Balaton környékén izgalmas mentés zajlott, amikor egy rágcsáló után induló kutya beszorult egy járatba. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a tacskót korábbi próbálkozások sem tudták kiszabadítani, így szakembereknek kellett beavatkozniuk" – tette közzé a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO a Facebook-oldalán.
A tacskó beszorult egy föld alatti járatba
A mentés nem volt egyszerű: órákig tartott, míg a csapat kamerák segítségével lokalizálta a bajba jutott állatot. A járat egy része ráadásul ráomlott, így a tacskó önerejéből képtelen volt kijutni, keserves ugatásával jelezve, hogy segítségre van szüksége.
A szakemberek körbeásták és tágították a járatot, minden eszközt bevetettek, hogy a kutya biztonságosan kiszabadulhasson. Végül a tacskó épségben került elő, és jól van. Az eset nemcsak a kis négylábú bátorságát, hanem az állatokért fáradhatatlanul dolgozó emberek kitartását is bizonyítja. Három órányi kemény munka után a kis négylábú újra szabadon szaladgálhat.