1 órája

Föld alá szorult tacskót mentettek ki egy beomlott járatból a kutató-mentők a Balatonnál (+ videó)

Egy rágcsáló után induló kutya beszorult egy föld alatti járatba a Balaton környékén. A kutató-mentőknek köszönhetően a tacskó épségben előkerült és jól van.

Veol.hu

"A Balaton környékén izgalmas mentés zajlott, amikor egy rágcsáló után induló kutya beszorult egy járatba. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a tacskót korábbi próbálkozások sem tudták kiszabadítani, így szakembereknek kellett beavatkozniuk" – tette közzé a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO a Facebook-oldalán.

A tacskó beszorult a járatba, a mentés hosszú órákig tartott. Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO facebook
A tacskó beszorult a járatba, a mentés hosszú órákig tartott
 Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Facebook

A tacskó beszorult egy föld alatti járatba

A mentés nem volt egyszerű: órákig tartott, míg a csapat kamerák segítségével lokalizálta a bajba jutott állatot. A járat egy része ráadásul ráomlott, így a tacskó önerejéből képtelen volt kijutni, keserves ugatásával jelezve, hogy segítségre van szüksége.

A szakemberek körbeásták és tágították a járatot, minden eszközt bevetettek, hogy a kutya biztonságosan kiszabadulhasson. Végül a tacskó épségben került elő, és jól van. Az eset nemcsak a kis négylábú bátorságát, hanem az állatokért fáradhatatlanul dolgozó emberek kitartását is bizonyítja. Három órányi kemény munka után a kis négylábú újra szabadon szaladgálhat.

 

