Tapolcai diákra szabott ki felfüggesztett fogházbüntetést a Veszprémi Törvényszék

Egy 19 éves fiút ítélt el a bíróság, aki marihuánát szerzett be, fogyasztott, és iskolatársainak is adott belőle. A Tapolcai Járásbíróság felfüggesztett fogházbüntetést szabott ki rá, valamint pártfogó felügyelet alá helyezte. Emellett több mint félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.

Tapolca diákja iskolában kis mennyiségű drogot adott el

Forrás: Pexels-illusztráció

A vádlott 2023 januárja és április 28. között több iskolatársának is marihuánát kínált. Április 28-án egy tanteremben, szünetben kis mennyiségű kábítószert adott el egyik társának, pontosan nem ismert összegért. Az iskola igazgatója még aznap értesítette a rendőrséget, így a fiút az intézmény területén igazoltatták.

A ruházatát átvizsgálva a cipőjéből egy tasakban 1,4 gramm kábítószergyanús növényi anyag, tolltartójából pedig egy 0,6 grammos sodort cigaretta került elő, ezeket a rendőrök lefoglalták. A tőle vett vizeletminta is kimutatta a drogfogyasztást. Az ítélet ellen a vádlott, törvényes képviselője és védője is fellebbezett, így az ügy másodfokon a Veszprémi Törvényszék elé került.