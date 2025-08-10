Megalázták, megverték és felakarták gyújtani a fiatal lányt

A Veszprémi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a sértett lakásotthonban élt, ám 2024. július 22-én szökésben volt és az éjszakai órákban négy másik, szintén lakásotthonból szökött fiatalkorú társával csavargott Veszprémben. Mivel az éjszaka folyamán a négy társa, három fiú és egy lány, folyamatosan megalázó módon bánt vele, a sértett otthagyta őket. A többiek felmentek a gyanúsított édesanyjának veszprémi lakásába és kora reggel telefonon odahívták a sértettet is, aki a kérésnek eleget tett - közölte a testi sértéssel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Testi sértés, megalázás, gyújtogatás: ezt kellett elviselnie a lánynak

Fotó: Shutterstock

Itt az egyik fiú felszólította, hogy szolgálja ki őket tévézés közben, amit a sértett nem tett meg, ezért innentől a többiek szidalmazni és fenyegetni kezdték azzal, hogy ha nem tesz eleget a kéréseiknek, akkor baj lesz.

Testi sértés, megalázás, gyújtogatás

A 16 éves lány bezárta a lakás ajtaját és eltette a kulcsot, így a távozni szándékozó sértett nem tudott kimenni a lakásból. Távozásának feltételéül először a mosogatást szabták meg, majd különböző megalázó feladatokat kellett teljesítenie, mint például erős fűszerkeveréket enni, sós kávét inni, lisztet az orrába szívni. Az egyik fiú próbálta a sértett haját és a térdét meggyújtani, a társaság lány tagja pedig többször ököllel arcon ütötte a sértettet, amitől az orra és a szája vérezni kezdett.

A fiatalok az esti órákban távoztak a lakásból, majd az utcán arról beszélgettek, hogy megverik a sértettet, ezért a sértett elfutott és egy gyorsétteremnél kért segítséget egy járókelőtől.

A nyomozó hatóság elfogatóparancs alapján vette őrizetbe a társaság lány tagját, akit 18 év alatti sértett sérelmére, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint aljas célból elkövetett testi sértés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki.

Az ügyészség a szökés veszélyének, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság előtt a gyanúsított letartóztatását, melyet a bíróság egy hónap időtartamra elrendelt. A végzés nem végleges.