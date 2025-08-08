augusztus 8., péntek

Elfogatóparancs

1 órája

Testi sértés miatt körözi ezt a két férfit a Tapolcai Rendőrkapitányság

A police.hu adatbázisában szerepel két férfi, akik után a Tapolcai Rendőrkapitányság már hosszú ideje nyomoz testi sértés bűntette miatt.

Veol.hu

Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az könnyű testi sértésnek minősül, ha nyolc napon túl, akkor súlyos testi sértésnek. 

Bodolai Zsolt 2021-ben követett el testi sértést
Bodolai Zsolt 2021-ben követett el testi sértést
Fotó: police.hu

A 26 éves Bodolai Zsolt ellen az elfogatóparancsot a Zalaegerszegi Törvényszék Büntetés-végrehajtás Csoportja rendelte el testi sértés bűntette miatt még 2021-ben. A Tapolcai Rendőrkapitányság nyomoz a városban született férfi után. 

Testi sértést elkövetett személyek

Szabó Mihályt 2025. július 28-a óta keresi a Tapolcai Rendőrkapitányság. A mohácsi születésű, 51 éves férfi ellen tesi sértés bűntette miatt rendelte el az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtás Csoportja.

Szabó Mihály
Fotó: police.hu

 

