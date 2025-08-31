Több mint 200-zal száguldozott az ámokfutó motoros a főúton, mutatjuk, mekkora bírságot kapott

A Baranya vármegyei rendőrök az 57-es főúton vontak intézkedés alá egy motorost, aki a megengedett 90 km/h helyett 206 km/h-val közlekedett. A motoros a száguldását egy szabálytalan előzéssel is színesítette, ezért összesen 494 ezer forint bírsággal és 14 büntetőponttal jutalmazták a rendőrök - közölte a Baranya vármegyei rendőrség.