Gyorshajtás

Több mint 200-zal száguldozott az ámokfutó motoros a főúton, mutatjuk, mekkora bírságot kapott

Címkék#gyorshajtás#gyorshajtási bírság#gyorshajtó

A megengedett 90 km/h helyett 206 km/h-val száguldozott egy motoros az 57-es főúton, ráadásul egy szabálytalan előzéssel is színesítette a balesetveszélyes mutatványát.

Forrás: rendőrség

A Baranya vármegyei rendőrök az 57-es főúton vontak intézkedés alá egy motorost, aki a megengedett 90 km/h helyett 206 km/h-val közlekedett. A motoros a száguldását egy szabálytalan előzéssel is színesítette, ezért összesen 494 ezer forint bírsággal és 14 büntetőponttal jutalmazták a rendőrök - közölte a Baranya vármegyei rendőrség.

 

