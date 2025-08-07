Újabb tragédia a síneken: vonatgázolás történt a győri vonalon

Csütörtökön halálos vonatgázolás történt Herceghalom határában, az 1-es főút közelében, ahol a szerelvény elütött egy embert – tájékoztatott a katasztrófavédelem hivatalos honlapja. A tragédia miatt a győri vasúti fővonalon jelentős fennakadások alakultak ki, melyek következtében a Mávinform előrejelzése szerint hosszabb várakozásra és menetrend-változásokra kell számítaniuk az utasoknak - közölte a borsonline.hu.

A tragédia miatt fennakadások vannak a győri vasútvonalon

Fotó: Shutterstock

A tragédia miatt a szerelvény nem tud továbbhaladni

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset miatt a vonatszerelvény nem tud továbbhaladni, ezért a rajta tartózkodó több mint kétszáz utasnak a tűzoltók segítettek átszállni a helyszínre érkező pótló járatra.

A Mávinform közlése alapján a helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, ami miatt a délutáni órákban a győri fővonalon hosszabb utazási időre, kimaradó járatokra, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani.