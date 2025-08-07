augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasút

53 perce

Újabb tragédia a síneken: vonatgázolás történt a győri vonalon

Címkék#baleset#Biatorbágy#Mávinform

Vonat gázolt el egy embert csütörtökön Herceghalomnál, az 1-es főút közelében. A tragédia miatt fennakadások vannak a győri vasútvonalon.

Veol.hu

Csütörtökön halálos vonatgázolás történt Herceghalom határában, az 1-es főút közelében, ahol a szerelvény elütött egy embert – tájékoztatott a katasztrófavédelem hivatalos honlapja. A tragédia miatt a győri vasúti fővonalon jelentős fennakadások alakultak ki, melyek következtében a Mávinform előrejelzése szerint hosszabb várakozásra és menetrend-változásokra kell számítaniuk az utasoknak - közölte a borsonline.hu.

A tragédia miatt a győri vasúti fővonalon fennakadások alakultak ki Fotó: Shutterstock
 A tragédia miatt fennakadások vannak a győri vasútvonalon
Fotó: Shutterstock

A tragédia miatt a szerelvény nem tud továbbhaladni

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset miatt a vonatszerelvény nem tud továbbhaladni, ezért a rajta tartózkodó több mint kétszáz utasnak a tűzoltók segítettek átszállni a helyszínre érkező pótló járatra.

A Mávinform közlése alapján a helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, ami miatt a délutáni órákban a győri fővonalon hosszabb utazási időre, kimaradó járatokra, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu